Altınordu’da Korkmaz kaldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen ay kulüpten ayrılma kararı alan Ticari İşler Direktörü (CCO) Murat Korkmaz, Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kendisini ikna etmesiyle yuvada kaldı. İzmir temsilcisinde daha önce Avrupa direktörü olarak da çalışan ve genç oyuncuların transferlerinde önemli rol oynayan Murat Korkmaz, yeni sezon öncesi sportif direktörlük görevine getirildi.

A TAKIMI DİZAYN EDECEK

Yeni görevinde A takımla daha fazla ilgilenecek olan Korkmaz, "Altınordu ailesinde Başkanımız Seyit Mehmet Özkan önderliğinde pek çok organizasyonda birlikte önemli işler yaptık. A Takım Sportif Direktörü olarak bana verilen bu görevi layığıyla yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hep beraber bu kutsal armayı layık olduğu yerlere taşıyacağız" dedi.