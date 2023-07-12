Altınordu’da kaptan veda etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da yeni sezonda kadro planlamasında yer almayan Ahmet İlhan Özek, sosyal medya hesaplarından yayımladığı veda mesajıyla kırmızı-lacivertli kulüpten ayrıldığını duyurdu. Altınordu'da kaptanlık görevi yapan 35 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek, kırmızı-lacivertli kulüple karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini sosyal medya hesaplarından açıkladı. Özek yaptığı açıklamada, "Altınordu'da duygularımın her zaman zirvede olduğu üç sezon yaşadım. Tüm emeklerin karşılığı 'küme düşmek' değil, 'kupa' olmalıydı. Bugün sözleşmemi 'karşılıklı' feshederek ayrılıyorum. Altınordu camiasından tek bir isteğim var: Şampiyon olamadık ve küme düştük. Özür diliyorum. Lütfen kabul edin. Çok ama çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.