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Haberler Altınordu Ali Emre’ye Süper kanca

Ali Emre’ye Süper kanca

25 yaşındaki file bekçisine Süper Lig ekibi Sivasspor talip oldu. İki kulüp arasında pazarlık sürüyor.

Ali Emre’ye Süper kanca
TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi satışı gündemde olan kaleci Ali Emre Yanar'a Süper Lig'den kanca geldi. İzmir ekibinin deneyimli kalecisine Trendyol Süper Lig temsilcilerinden Demir Grup Sivasspor'un talip olduğu öğrenildi. Sivasspor'un bir süredir 25 yaşındaki file bekçisi için İzmir ekibiyle temas halinde olduğu, tarafların önümüzdeki günlerde anlaşma sağlayabileceği ifade edildi. Altınordu ile Sivasspor bonservis ücreti konusunda pazarlıklarını sürdürürken, kaleci Ali Emre'nin kariyerini Süper Lig'de sürdürmek istediği bildirildi. Özellikle geçen sezon yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken 1.90 boyundaki eldiven, son 2 sezonda 1. Lig'de 65 karşılaşmada kırmızı-lacivertli takımın kalesini korudu.
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