Altınordu’da Büyük Altay’da Recep kalabilir

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon küme düşen kadroda yer alan tecrübeli oyuncuların tümüyle yolların ayrılması kararı verilirken, bu isimler arasında yer alan Recep Aydın'ın yuvada kalabileceği öğrenildi. 3-4 deneyimli oyuncu takviye yaparak 2. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan kırmızı-lacivertlilerde teknik ekibin Recep hakkında olumlu rapor verdiği belirtildi. Gençlere ağabeylik yapmaya hazır olduğu ifade edilen Recep'in, Altınordu'nun yeni sezon hazırlıklarına katılması bekleniyor.