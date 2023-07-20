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Haberler Altınordu Altınordu, Arif Morkaya ve Onur Ramazan Toprak'ı transfer etti

Altınordu, Arif Morkaya ve Onur Ramazan Toprak'ı transfer etti

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Arif Morkaya ve Onur Ramazan Toprak'ı transfer etti. İmza töreninde Sportif Direktör Murat Korkmaz da hazır bulundu. Ayrıca Altınordu Başkanı ve İdari Direktör, TFF Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

DHA
Altınordu, Arif Morkaya ve Onur Ramazan Toprak’ı transfer etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ilk dış transferlerini 2 oyuncu alarak gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertliler, 1461 Trabzon FK'dan eski oyuncusu Arif Morkaya ve İskenderunspor'dan Onur Ramazan Toprak'la 1'er yıllık sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan imza töreninde Sportif Direktör Murat Korkmaz hazır bulundu.

Daha önce 4.5 sezon oynadığı İzmir temsilcisinde 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan 34 yaşındaki ön libero Arif, geçen sezon Karadeniz ekibi ile Play-Off heyecanı yaşadı. Almanya doğumlu 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Onur Ramazan, Trabzonspor'da profesyonel olup, 1461 Trabzon, Ofspor, Yeni Orduspor, Afyonspor ve Sakaryaspor'da da oynadı. Altınordulu Mertcan Dağlı ise kulüpten ayrılıp Batman Petrolspor'la anlaştı.

TFF'YE NEZAKET ZİYARETİ

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyaretinde bulundu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Seyit Mehmet Özkan ve Barış Ertosun'a A Milli Takım forması hediye etti.

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