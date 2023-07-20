  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu’dan altyapı takviyesi

Altınordu’dan altyapı takviyesi

Altınordu’dan altyapı takviyesi
İzmir ekibi Altınordu, 9 sezon yer aldığı 1'inci Lig'den düştükten sonra 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi altyapısında forma giyen 11 oyuncusunu A takıma çıkardı. Kırmızı-lacivertli kulüpte geçen sezon U19 takımında görev yapan hücum oyuncuları Mustafa Karaman, İlkan Sever, Yusuf Talga, savunma oyuncuları Mustafa Kocabaş, İlker Akar, Hasan Berat Kayalı, orta saha oyuncuları Furkan Yöntem, Mehmet Ablay, Muhammed Berkay Kınaç, Tugay Güner ve kaleci Umut Keseci bu sezon kendilerini A takımda gösterme fırsatı yakalayacak. Bu oyuncuların büyük bölümü ilk kez profesyonel kategoride mücadele edecek. Amatör statüde oynayan İlkan Sever ve Yusuf Talga ile profesyonel sözleşme imzalanması bekleniyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA