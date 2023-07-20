Altınordu’dan altyapı takviyesi

İzmir ekibi Altınordu, 9 sezon yer aldığı 1'inci Lig'den düştükten sonra 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi altyapısında forma giyen 11 oyuncusunu A takıma çıkardı. Kırmızı-lacivertli kulüpte geçen sezon U19 takımında görev yapan hücum oyuncuları Mustafa Karaman, İlkan Sever, Yusuf Talga, savunma oyuncuları Mustafa Kocabaş, İlker Akar, Hasan Berat Kayalı, orta saha oyuncuları Furkan Yöntem, Mehmet Ablay, Muhammed Berkay Kınaç, Tugay Güner ve kaleci Umut Keseci bu sezon kendilerini A takımda gösterme fırsatı yakalayacak. Bu oyuncuların büyük bölümü ilk kez profesyonel kategoride mücadele edecek. Amatör statüde oynayan İlkan Sever ve Yusuf Talga ile profesyonel sözleşme imzalanması bekleniyor.