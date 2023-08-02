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Haberler Altınordu Altınordu’ya uzun forvet

Altınordu’ya uzun forvet

Kırmızı-lacivertliler, Almanya’dan 1.96’lık gurbetçi Keni Var Uzun’la anlaştı. İzmir ekibi, son olarak TuS Bövinghausen takımında forma giyen 23 yaşındaki genç santrfor ile resmi sözleşme imzaladı. Yönetim, Akif ve Onur'un ardından 3. takviyesini gerçekleştirdi.

Altınordu’ya uzun forvet

Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan İzmir ekibi Altınordu, kadrosuna bir oyuncu daha kazandırdı. Dış transferde şimdiye kadar kadrosunu Arif Morkaya ve Onur Ramazan Toprak'ı katan kırmızı-lacivertliler, 1.96 boyundaki gurbetçi golcü Keni Var Uzun'la anlaşma sağladı. Son olarak Almanya'nın 5. lig kategorisinde mücadele eden TuS Bövinghausen takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu İzmir'e gelerek dün resmi sözleşmeye imza attı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Keni Var Uzun'a hoş geldin diyor ve Altınordu formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

30 MAÇTA 19 GOL KAYDETTİ

Gurbetçi oyuncu için düzenlenen imza törenine Sportif Direktör Murat Korkmaz da katıldı. 23 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon Oberliga Westfalen'de 30 maçta 19 gol, 2 asistle oynadı. Teknik direktör Atilla Küçüktaka'nın da Keni Var Uzun'un transferinde oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi. Altınordu'nun küme düşmesiyle birlikte mevcut kadrodan kiralık oyuncular da dahil olmak üzere tam 25 oyuncu ayrılmıştı.

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