Altınordu defteri kapattı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi dış transferde 3 oyuncuyla anlaşan Altınordu, başka takviye yapmama kararı aldı. Şimdiye kadar 1461 Trabzon'dan eski ön liberosu Arif Morkaya, İskenderunspor'dan sağ kanat Onur Ramazan Toprak ve TuS Bövinghausen'den santrfor Keni Var Uzun'la sözleşme imzalayan kırmızı-lacivertliler, transfer defterini kapattı. İzmir ekibinin kadrosunda kulübe transfer yoluyla gelmiş sadece 5 oyuncu bulunuyor. Altınordu geçen sezon Menemen FK'dan transfer edilen santrfor Ali Özgün ve kiralık gittiği Nazilli Belediyespor'dan dönen kanat oyuncusu Anıl Arıcıoğlu ile yola devam etme kararı almıştı. Altınordu'nun 30 kişilik kadrosunda öz kaynak sisteminden yetişen 25 futbolcu yer alıyor.

AHMET DERELİ AMED'E GİTTİ

Altınordu'dan ayrılan forvet Ahmet Dereli, yeni sezon öncesi 2'nci Lig temsilcisi Amed Sportif'le el sıkıştı. Gurbetçi golcü, daha önce 2'nci Lig'de Hatayspor ve Fethiyespor formalarını giymişti.