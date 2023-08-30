Altınordu’da genç Alperen sevinemedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Nazilli Belediyespor'a 3-2 yenilerek sezona mağlubiyetle başlayan Altınordu'da genç sol bek Alperen Selvi, profesyonel futbol kariyerinde attığı ilk golün sevincini tam anlamıyla yaşayamadı. Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişip geçen sezondan bu yana A takımda forma şansı bulmaya başlayan 22 yaşındaki defans oyuncusu, Nazilli Belediyespor karşısında henüz 6'ncı dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İzmir temsilcisi 2 kez öne geçtiği karşılaşmada son dakika golüyle rakibine boyun eğerken, rakip fileleri sarsarak maçın başında büyük sevinç yaşayan Alperen son düdükle birlikte buruk sevinç yaşadı.