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Altınordu’da genç Alperen sevinemedi

HABER MERKEZİ
Altınordu’da genç Alperen sevinemedi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Nazilli Belediyespor'a 3-2 yenilerek sezona mağlubiyetle başlayan Altınordu'da genç sol bek Alperen Selvi, profesyonel futbol kariyerinde attığı ilk golün sevincini tam anlamıyla yaşayamadı. Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişip geçen sezondan bu yana A takımda forma şansı bulmaya başlayan 22 yaşındaki defans oyuncusu, Nazilli Belediyespor karşısında henüz 6'ncı dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İzmir temsilcisi 2 kez öne geçtiği karşılaşmada son dakika golüyle rakibine boyun eğerken, rakip fileleri sarsarak maçın başında büyük sevinç yaşayan Alperen son düdükle birlikte buruk sevinç yaşadı.
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