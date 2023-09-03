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Altınordu’da Yusuf döndü

Nazilli Bld. maçında sakatlanan savunmacı idmanlara başladı

HABER MERKEZİ
Altınordu’da Yusuf döndü
TFF 2. Lig temsilcisi Altınordu'da sol bek Yusuf Can Esendemir'in iyileşmesi keyifleri yerine getirdi. Geçen hafta oynanan Nazilli Belediyespor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan savunma oyuncusunun tedavisinin sona erdiği ve takımla çalışmalara başladığı belirtildi. Kırmızı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan Emre Oymak ile Altar Han Hidayetoğlu'nun önümüzdeki hafta takıma katılması bekleniyor. Öte yandan İzmir temsilcisi bay geçtiği haftada kamp yapmak için gittiği Burdur'da bugün Mısır Premier Lig takımlarından Pyramids FC ile hazırlık maçı oynayacak.
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