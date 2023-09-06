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Haberler Altınordu Altınordu'da 3 oyuncuya milli görev! Beyoğlu Yeni Çarşı maçında oynayamayacaklar

Altınordu'da 3 oyuncuya milli görev! Beyoğlu Yeni Çarşı maçında oynayamayacaklar

TFF 2. Lig'de mücadele eden Altınordu, önümüzdeki pazar günü deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak. Ancak, milli takıma çağrılan 3 oyuncunun bu maçta forma giyemeyeceği açıklandı.

DHA
Altınordu’da 3 oyuncuya milli görev! Beyoğlu Yeni Çarşı maçında oynayamayacaklar

TFF 2'nci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı maçına odaklanan Altınordu'da milli takıma çağrılan 3 futbolcu forma giyemeyecek. İzmir ekibinin altyapısından yetişen 18 yaşındaki kaleci Arif Şimşir, stoper Hasan Berat Kayalı ve orta saha oyuncusu Furkan Yöntem, U19 Milli Takımı kampında olmaları nedeniyle kadroda yer almayacaklar.

Ay-yıldızlıların 3 Eylül'de Samsun'da başlayan hazırlık kampı 12 Eylül'de sona erecek. Milliler, kasım ayında UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme grubunda mücadele edecek. İzmir ekibinde sol bek Yusuf Can iyileşirken, sakatlıktan çıkan Emre Oymak ile Altar Han Hidayetoğlu'nun durumları belirsiz. Altınordu'da 8 genç oyuncu kadrodan elenmişti.

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