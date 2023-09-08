Altınordu’da Mert tamam

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor'a kaybeden ve geride kalan haftayı bay geçen Altınordu savunmasını güçlendirdi. İzmir temsilcisi, 1461 Trabzon FK ile yollarını ayıran 26 yaşındaki stoper Mert Özmen'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bergama Belediyespor altyapısında yetişip Pazarspor'da profesyonel olan defans oyuncusu daha sonra Fethiyespor, Ankara Keçiörengücü ve Alanya Kestelspor'da da oynadı.

Kadrosunun büyük çoğunluğunu altyapısından yetiştiren isimlerden kuran kırmızılacivertliler, Arif Morkaya, Onur Toprak ve Keni Var Uzun'dan sonra dördüncü dış transferini gerçekleştirdi. Sezona istediği gibi başlayamayan ve deplasmanda oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı maçını kazanarak ilk puanlarını almayı hedefleyen Altınordu'da tecrübeli futbolcu Arif Morkaya, "Nazilli maçında yaptığımız hataları tespit ettik. Takıma yeni katılan oyuncularımız ve sakat oyuncularımızın iyileşmesi adına bay hafta olumlu oldu. Tüm çalışmalarımız kazanmak üzerine" dedi.