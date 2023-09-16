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Altınordu ligin dibine demir attı!

Altınordu, sahasında ağırladığı Ankara Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Oynadığı 3'üncü maçı da kaybeden Altınordu, puanla tanışamayıp ligin dibine demir attı. .

DHA
Altınordu ligin dibine demir attı!

STAT: Serpil Hamdi Tüzün

HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız, Ramazan Ufuk Avdaş, Tuncay Ercan

ALTINORDU: Serhat - Furkan Metin (Dk. 84 Abdullah), Rahmi (Dk. 56 Yusuf Can), Hasan Berat, Alperen, Arif Morkaya (Dk. 68 Keni Var), Sami (Dk. 84 Muhammed Berkay), Metehan (Dk. 68 Furkan Yöntem), Emre, Altar Han, Ali

ANKARA DEMİRSPOR: Taha Cengiz - Ender, Gökhan, Bertu Alican (Dk. 71 Barış), Mücahit Can (Dk. 89 İlke), Burak (Dk. 46 Batuhan), Harun, Mustafa (Dk. 84 Efşan), Halil İbrahim (Dk. 46 Muzaffer), Ümit Yasin, Yücel

GOLLER: Dk. 90+5 Ali (Altınordu), Dk. 13 Mustafa, Dk. 64 Batuhan (Ankara Demir)

SARI KARTLAR: Rahmi (Altınordu), Muzaffer (Ankara Demir)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4'üncü hafta mücadelesinde Altınordu, sahasında ağırladığı Ankara Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 13'üncü dakikada Mustafa ve 64'üncü dakikada Batuhan atarken, Altınordu'nun golü 90+5'inci dakikada Ali'den geldi. Bu sonuçla oynadığı 3'üncü maçı da kaybeden Altınordu, puanla tanışamayıp ligin dibine demir attı. Başkent temsilcisi ise puanını 6'ya çıkardı.

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