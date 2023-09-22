Altınordu’nun kozu Ali Özgün

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü deplasmanda Bursaspor'u yenerek moral bulmayı hedefleyen son sıradaki puansız Altınordu'nun gol yollarındaki en büyük umudu yine Ali Özgün olacak. Teknik Direktör Atilla Küçüktaka'nın oynanan 3 karşılaşmada ilk 11'de görevlendirdiği tecrübeli santrfor, Nazilli Bld ve Beyoğlu Yeni Çarşı (D)'ye karşı gol atma başarısı gösteremese de formayı kaptırmadı. Son olarak iç sahada oynanan Ankara Demir randevusunda 90+4'te gol atarak skoru 2-1'e getiren Ali, mağlubiyeti önleyememesine rağmen performansıyla umut verdi. Bursa deplasmanında da 11'de yer alacak gurbetçi golcü takımını sırtlamayı hedefliyor.