Altınordu’da Yusuf hasret giderdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü derbide Bucaspor 1928'i konuk edecek Altınordu'da sol bek Yusuf Acer, geçen haftaki Bursaspor deplasmanında oyuna sonradan girerek 4 yıl sonra kırmızı-lacivertli formayı terletti. Bucaspor altyapısından Altınordu altyapısına geçiş yapıp kırmızı-lacivertli kulüpte profesyonel olan Yusuf, 2019 yılında 22 yaşındayken kulübüne 120 bin Euro bonservis ücreti kazandırarak Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Karadeniz temsilcisinde sakatlık yaşayıp 2019-20'de Süper Lig'de şans bulamayan Yusuf Acer daha sonra kariyerinde düşüşe geçti. Yusuf Erzurum, Afyon, Akhisar ve Muş formalarını giydi.