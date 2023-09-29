  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu’da Yusuf hasret giderdi

Altınordu’da Yusuf hasret giderdi

HABER MERKEZİ
Altınordu’da Yusuf hasret giderdi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü derbide Bucaspor 1928'i konuk edecek Altınordu'da sol bek Yusuf Acer, geçen haftaki Bursaspor deplasmanında oyuna sonradan girerek 4 yıl sonra kırmızı-lacivertli formayı terletti. Bucaspor altyapısından Altınordu altyapısına geçiş yapıp kırmızı-lacivertli kulüpte profesyonel olan Yusuf, 2019 yılında 22 yaşındayken kulübüne 120 bin Euro bonservis ücreti kazandırarak Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Karadeniz temsilcisinde sakatlık yaşayıp 2019-20'de Süper Lig'de şans bulamayan Yusuf Acer daha sonra kariyerinde düşüşe geçti. Yusuf Erzurum, Afyon, Akhisar ve Muş formalarını giydi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA