Altınordu yolunu çizecek

Trendyol 1 Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve oynadığı 5 karşılaşmada sahadan 3 yenilgi, 2 de beraberlikle ayrılarak dibe demir atan Altınordu, gelecek 4 haftada kaderini çizecek. İzmir temsilcisi bu süreçte kendisi gibi istediği sonuçları alamayan ve ligin alt basamaklarında yer alan rakiplere karşı puan mücadelesi verecek. Topladığı 2 puanla 16. sırada ateş hattında konumlanan kırmızı-lacivertliler bu hafta bir üst sırada yer alan 4 puanlı Adıyaman FK deplasmanıyla kritik sürece girecek. Sonraki hafta ise evinde yine 4 puanlı 14. sıradaki Serik Belediyespor karşısında ter dökecek.

ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR

Ardından 18. sıradaki 2 puanı bulunan Kırşehir FSK ile gurbette kozlarını paylaşacak olan Altınordu, direkt rakipleriyle oynayacağı ve zorlu virajlar döneceği 4 haftalık süreci iç sahada son sıradaki 1 puanlı Kırklarelispor karşısında tamamlayacak. Ligde geride kalan süreçte henüz galibiyetle tanışamayan ve alt basamaklara çakılı kalan kırmızı-lacivertliler, kritik randevularda alacağı puanlarla üst basamaklara yükselmenin hesaplarını yaparken, kendi yolunu çizecek.

TESİSLERİNE DÖNÜYOR

İZMİR derbisinde Bucaspor 1928'i bu sezon ilk kez Doğanlar Stadı'nda ağırlayan Altınordu, yeniden Torbalı Metin Oktay Tesisleri'ne dönecek. Kırmızı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Kulübü'nü 11 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te Metin Oktay Tesisleri'ndeki Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda ağırlayacak. Altınordu, ligde 14 Ekim'de Serik Belediyespor'la da tesislerinde karşılaşacak.