Altınordu’da Korkmaz güveniyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk 5 haftasını 2 beraberlik alarak düşme hattında tamamlayan Altınordu'da sportif direktör Murat Korkmaz, altyapı patentli kadrolarına güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

"Çok iyi yoldayız" diyen Korkmaz, "Biz her antrenmanı, her maçı izliyoruz. Sezonun açılış gününden beri kendi gençlerimize inanıyoruz. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan senelerdir bu toprakların çocuklarına inanıyor. Biz de bu çocukların emeklerinin karşılıklarını bir şekilde alacaklarına yüzde yüz inanıyoruz. Maçlarımızın yüzde 75'ini kendi altyapımızdan çıkan çocuklarla tamamlıyoruz. Ancak göreceksiniz büyük sürprizlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE MİLLİ DAVET GELDİ

Öte yandan Altınordu yine gençleriyle gururlandı. Kırmızı-lacivertlilerde kaleci Mert Furkan Bayram, defans Hasan Berat Kayalı ve orta saha Furkan Yöntem, U19 Milli Takım kadrosuna davet edildi.