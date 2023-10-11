Üç puana hasret

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta adaptasyon sorunu yaşayan Altınordu, yeni sezonda henüz 3 puan ile tanışamadı. Kırmızı- lacivertli ekip, 9 yılın ardından 2. Lig'e düşerek büyük hayal kırıklığı yaşamış ve dibi görmüştü. İzmir temsilcisi, yıllar sonra mücadele ettiği 2. Lig'de ardında bıraktığı 6 haftada 3 puanı bir arada göremedi. İlk hafta Nazilli Bld ile başlayan yenilgi serisi, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Demir ile devam etti. 3. haftanın ardından Bursaspor deplasmanında ilk puanıyla tanışan İzmir ekibi, ardından Bucaspor 1928 ve Adıyaman FK maçlarından da beraberlikle ayrıldı.

SADECE 3 PUAN ALDI

İzmir ekibi, hanesine sadece 3 puan yazdırarak 16 puanla ateş hattında konumlandı. Altınordu, 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömür, Kırşehir FSK ve Kırklaereli ile birlikte henüz kazanamayan 4 takımdan biri oldu. Cumartesi günü evinde Serik Belediyespor ile kapışacak kırmızı-lacivertliler, artık üç puan özlemini sonlandırmak istiyor.