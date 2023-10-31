Altınordu’da yükseliş sürecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçında Kırklarelispor'u 4-0, Zonguldak Kömürspor'u 3-1 yenerek düşme hattından kurtulan ve 12'nci sıraya yükselen Altınordu, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Sezona genç bir kadro ile başladıklarını belirten teknik direktör Atilla Küçüktaka, "Futbolcularım sahada istediklerimizi yapıyor fakat sonuç almakta zorlanıyorduk. İki haftada aldığımız farklı galibiyetler takımımızın moral ve motivasyonunu yükseltti. Hafta sonu 1461 Trabzon ile oynayacağız. O maça da iyi hazırlanıp üç puanla ayrılarak yükselişimizi sürdürmek istiyoruz" dedi. Son iki iç saha maçını Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynayan Altınordu, pazar günü 1461 Trabzon'la oynayacağı karşılaşmada yeniden Bornova'ya dönecek.