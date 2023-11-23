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Altınordu’da Altar Han şoku

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İzmir ekibi, genç yıldızı Altar Han’dan gelen kötü haber sonrası yıkıldı

HABER MERKEZİ
Altınordu’da Altar Han şoku
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu genç sol kanat oyuncusu Altar Han Hidayetoğlu'ndan gelen kötü haberle sarsıldı. Önceki hafta deplasmanda oynanan Esenler Erokspor maçının ilk yarısında dizinden sakatlanan Altar Han'ın çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Sezonu kapatan 22 yaşındaki futbolcunun dizindeki ödemin inmesinin ardından ameliyat olacağı belirtildi. Kırmızı- lacivertli formayla çıktığı 11 maçta 3 kez rakip fileleri sarsan Altar Han'ın sakatlığı keyifleri kaçırdı. Altınordu'da kadro dışı kalan santfor Ali Özgün'le yolları ayırmaya hazırlanan yönetim, Altar Han'ın da sakatlanmasıyla hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Atilla Küçüktaka ve kurmayları Altar Han'a alternatif yaratmak için kara kara düşünüyor.
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