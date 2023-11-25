Altınordu’da aslar dönüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Afyonspor'a 1-0 yenilerek düşme hattına gerileyen Altınordu'da iki ismin takıma dönmesi teknik heyeti sevindirdi. Kırmızı-lacivertlilerde stoper Hasan ve orta saha oyuncusu Furkan Yöntem ilk 11'deki yerlerini alabilecek. U19 Milli Takımı'nda forma giymeleri nedeniyle Afyonspor karşısında görev yapamayan altyapı patentli iki genç oyuncu, yarın Diyabekirspor deplasmanında takımdaki yerlerini alacak. Kırmızı-lacivertlilerde bu iki oyuncunun yokluğunda şans bulan kaptan Arif Morkaya ile Rahmi'nin yedek soyunması bekleniyor.

SARI KART ALARMI

Ligde Diyarbekir ile deplasmanda oynadıktan sonra sonraki hafta güçlü rakibi Van Spor ile İzmir'de karşılaşacak olan Altınordu'da teknik heyet sarı kart alarmı verdi. Teknik direktör Atilla Küçüktaka, 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alan Furkan Metin, Furkan Yöntem ve Alperen Selvi'yi kart görmeleri konusunda uyardı.