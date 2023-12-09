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Altınordu gurbette Mersin önünde

HABER MERKEZİ
Altınordu gurbette Mersin önünde
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Van Spor FK ile 1-1 berabere kalarak düşme hattından kurtulamayan Altınordu bugün deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak. Mersin Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Demokrat Özgür Güneş yönetecek. Sakat ya da cezalı oyuncusu olmayan İzmir temsilcisi, Play-Off potasındaki rakibini yenerek 5 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor. Altınordu ligde 12 puanla 16. sırada, Yeni Mersin İdmanyurdu ise 26 puanla 6. basamakta yer alıyor.
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