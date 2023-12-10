Altınordu tek tek

2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta sahasında Van Spor ile yenişemeyen Altınordu, dün de Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanından 1 puanla ayrıldı: 0-0. Zonguldak Kömür deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından son 6 haftadır galibiyeti unutan kırmızı-lacivertliler hücumda etkisiz kaldı. Atilla Küçüktaka'nın ekibi Play Off mücadelesi veren rakibi karşısında 19 yaşındaki golcüsü İlkan Sever ile girdiği pozisyonları değerlendiremezken iki takım da soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

SONUÇ DEĞİŞMEDİ

İkinci yarı da karşılıklı ataklarla geçerken her iki takım da gol yollarında sorun yaşamaya devam etti. İzmir temsilcisinin teknik patronu Küçüktaka son 10 dakika içerisinde 3 değişiklik yaparak Furkan Yöntem, Onur Ramazan Toprak ve İlkan Sever gibi isimleri kenara çekerken yerlerine Abdullah Soğucak, Mert Özmen ve Devrim Taşkaya'yı dahil etti. Ancak bu değişiklikler de sonucu değiştirmedi ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

GELECEĞİN YILDIZLARI ARANIYOR

TFF 2. Lig kulüplerinden Altınordu, Gaziantep'te düzenlenen Bölgeler Futbol Turnuvası'yla Türk futbolunun gelecekteki yıldızlarını arıyor. Altınordu ve Şehitkamil Belediyesi iş birliğinde Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 7 ilden 300 sporcunun katıldığı turnuvada 9-13 yaş aralığındaki çocuklar, geleceğin yıldızı olmak için forma terletiyor. Altınordu Futbol Okulları Direktörü Köksal Ferizcan, turnuvanın bir ayağının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapılmasını istediklerini söyledi.

GALİBİYET ÖZLEMİ 6 MAÇA ÇIKTI

Son 5 haftada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik elde eden Altınordu, Yeni Mersin İY ile berabere kalarak galibiyet özlemini 6 maça çıkardı.