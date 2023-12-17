  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu’ya Emre tesellisi

Altınordu’ya Emre tesellisi

HABER MERKEZİ
Altınordu’ya Emre tesellisi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da sol kanat Altar Han'dan sonra çapraz bağları kopan orta saha oyuncusu Furkan Yöntem'in de sezonu kapatması moralleri bozarken, sakatlığı nedeniyle 3 haftadır kadroda yer almayan Emre Oymak'ın iyileşmesi teknik ekibe teselli oldu. Diyarbekirspor (D), Van Spor FK ve Yeni Mersin İdmanyurdu müsabakalarında forma giyemeyen Emre'nin iyileştikten sonra antrenman eksiğini de kapattığı öğrenildi. Teknik direktör Atilla Küçüktaka'nın salı günü iç sahada oynanacak Karacabey Belediyespor maçında Emre'ye şans vermesi bekleniyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA