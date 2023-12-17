Altınordu’ya Emre tesellisi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da sol kanat Altar Han'dan sonra çapraz bağları kopan orta saha oyuncusu Furkan Yöntem'in de sezonu kapatması moralleri bozarken, sakatlığı nedeniyle 3 haftadır kadroda yer almayan Emre Oymak'ın iyileşmesi teknik ekibe teselli oldu. Diyarbekirspor (D), Van Spor FK ve Yeni Mersin İdmanyurdu müsabakalarında forma giyemeyen Emre'nin iyileştikten sonra antrenman eksiğini de kapattığı öğrenildi. Teknik direktör Atilla Küçüktaka'nın salı günü iç sahada oynanacak Karacabey Belediyespor maçında Emre'ye şans vermesi bekleniyor.