Altınordu’nun genç oyuncusu ameliyat oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu forması giyen Furkan Yöntem'in, sağ diz ön çapraz bağ ameliyatı olduğu açıklandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 17. hafta geride kalırken, Yeni Mersin İdman Yurdu maçının 85. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Altınordu oyuncusu Furkan Yöntem ameliyat oldu. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım futbolcularımızdan Furkan Yöntem, sağ diz ön çapraz bağ tamiri ameliyatı oldu. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, kendisinin bir an önce sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Alt yaş gruplarında 28 kez milli formayı giyen ve son olarak U19 Milli Takımında görev yapan 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun, mart ayında Hırvatistan'daki UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçlarında forma giymesi bekleniyordu.

Öte yandan bu sezon Altınordu formasıyla 15 maça çıkan 2005 doğumlu oyuncu, 1 gol kaydetmeyi başardı.