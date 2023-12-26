Altınordu Kulübü’nden 100. yıl kutlaması! İzmir’de tören düzenlediler

Son dakika İzmir haberleri... Altınordu Kulübü'nün kuruluşunun 100. yıl dönümü sebebiyle İzmir'in Konak ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi.

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu, 100. yılını Konak ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenleyerek kutladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Altınordu Futbol Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ve Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu çelenk bıraktı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu, Altınordu'nun kuruluşunun 100. yılını kutladıklarını hatırlatarak, "Büyüklerimiz o gün toprağa bir fidan diktiler, o fidan bugün yüz yıllık çınar oldu. 25 bin sporcumuza spor yapma imkanı sunan büyük bir organizasyona dönüştü. Altınordu Spor Kulübü'nün kuruluş amacı Türk gençlerine spor yaptırmaktır. Atamız'ın dediği doğrultusunda, millete hizmet etmeye çalışıyoruz Altınordu sadece futbol değil, zamanında Türkiye'de söz sahibi olan sporcularıyla büyük başarılar yakaladı. Altınordu bir baba ocağı samimiyet yuvasıdır. Seyit Mehmet Özkan ile futbol konusunda işbirliği yaptık. O da üzeri küllenmiş altını tekrar parlatarak bugünkü noktaya gelmesini sağladı. Son 2 yılda voleybol branşında ses getirdik. Bugünün siz sporcuları önce sporcu olarak bu kulübü sonra da yöneticiler olarak hizmet edecek insanlarsınız. Kulüp olarak centilmenlik içinde ve hiçbir fair-play dışı hareket yapmadan en yükseklere çıkmak için mücadele edeceğiz. Bu bayrağı en iyi yerlere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"SAYGI DUYULAN KULÜP OLDUĞUMUZ İÇİN GURURLUYUZ"

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) İdari Direktörü Ahmet Furkan Can da Süleyman Ferit Eczacıbaşı ve arkadaşları tarafından kurulan Altınordu'nun 100 yaşında olduğunu belirterek, "100. yılımızı Türk çocuklarına spor yaptırmak, onların sportmen bireyler olmalarına katkı koymak ve içlerinden seçilmiş doğal yetenekli olanlarına, 'Temel ve Gelişmiş Futbol Eğitimi' vererek, onları üst düzey kalite ve kapasitede profesyonel futbolcular yetiştirmek ülküsüyle kutluyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın çizmiş olduğu vizyon ve misyon ile birlikte, hayallerin; bu topraklarda yapılamaz denilenleri yapmak uğruna emek, gayret ve çaba sarf ediyoruz. Altınordu'muzu, 100. yılında Türkiye ve Dünya'da tanınan; tanınmakla birlikte saygı duyulan bir kulüp haline getirebildiğimiz için ayrıca gururluyuz. Bu gururu sürdürebilir kılmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. En azından çoğuna katkı koyan herkese ise minnettar olduğumuzu, kaybettiklerimizi ise rahmetle andığımızı belirtmek isterim. Altınordu Futbol Kulübü olarak; Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda bu ülkenin gençlerine spor yaptırmak ve insandan yana artı değer kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şan ve şeref dolu nice 100 yıllara" diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan törene Altınordu Futbol Kulübü yönetici, idarecileri ve sporcuların yanı sıra Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu, yöneticiler, Altınordu Voleybol Takımı ve taraftarlar katıldı.