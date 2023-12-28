  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu zirveye diş geçiremedi

Altınordu zirveye diş geçiremedi

HABER MERKEZİ
Altınordu zirveye diş geçiremedi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme hattının 2 basamak üstünde tamamlayan Altınordu, devre arasına Play-Off hattında giren 6 takımı da mağlup edemedi. Kırmızı-lacivertliler zirve yarışı veren ekipler karşısında 2 yenilgi, 4 beraberlik aldı. Deplasmanda lider Esenler Erokspor ve Ankaraspor'a 1-0'lık skorlarla boyun eğip Yeni Mersin İdmanyurdu ile golsüz berabere kalan İzmir temsilcisi evinde çıktığı randevularda Bucaspor 1928'le 0-0, 1461 Trabzon'la 2-2, Van Spor FK ile de 1-1 berabere kaldı. Altınordu dişli rakipleri önünde kazanamasa da kolay kaybetmeyen bir takım olduğunu göstererek hedefini ikinci yarıda daha üst sıralar olarak belirledi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA