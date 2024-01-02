Altınordu’da Keni aranıyor

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren İzmir temsilcisi Altınordu'nun sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı gurbetçi golcü Keni Var Uzun, ilk yarıyı skora katkı sağlayamadan geçirdi. Almanya doğumlu 24 yaşındaki santrfor sadece 1 kez ilk 11'de şans bulurken, 11 müsabakada yedek soyundu. Toplam 312 dakika sahada kalan 1.96 boyundaki santrfor gol atamazken, asist katkısı da yapamadı. Sezon öncesi hazırlık maçlarında olumlu sinyaller veren gurbetçi forvetin ikinci yarıda sergileyeceği performans merak konusu oldu. Öte yandan tecrübeli santrfor Ali Özgün'le yollarını ayıran, takımın önemli isimlerinden Altar Han'ın da sezonu kapatmasının ardından Altınordu'nun ara transfer döneminde golcü takviyesi gerçekleştirmesi bekleniyor.