  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu’da Keni aranıyor

Altınordu’da Keni aranıyor

Kırmızı-lacivertlilerde sezon başında büyük umutlarla alınan Keni Uzun skor katkısı yapamadı.

HABER MERKEZİ
Altınordu’da Keni aranıyor
TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren İzmir temsilcisi Altınordu'nun sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı gurbetçi golcü Keni Var Uzun, ilk yarıyı skora katkı sağlayamadan geçirdi. Almanya doğumlu 24 yaşındaki santrfor sadece 1 kez ilk 11'de şans bulurken, 11 müsabakada yedek soyundu. Toplam 312 dakika sahada kalan 1.96 boyundaki santrfor gol atamazken, asist katkısı da yapamadı. Sezon öncesi hazırlık maçlarında olumlu sinyaller veren gurbetçi forvetin ikinci yarıda sergileyeceği performans merak konusu oldu. Öte yandan tecrübeli santrfor Ali Özgün'le yollarını ayıran, takımın önemli isimlerinden Altar Han'ın da sezonu kapatmasının ardından Altınordu'nun ara transfer döneminde golcü takviyesi gerçekleştirmesi bekleniyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA