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Altınordu’da ayrılık rüzgarı

Kırmızı-lacivertli İzmir ekibinde kaptan Arif Morkaya, stoper Mert, orta saha Emre Oymak ve santrfor Keni ile yollar ayrıldı

HABER MERKEZİ
Altınordu’da ayrılık rüzgarı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da dün ayrılık rüzgarları esti. İzmir temsilcisi, 4 oyuncusuyla vedalaşma kararı aldı. Kırmızı-lacivertlilerde kaptan Arif Morkaya'nın yanı sıra stoper Mert Özmen, orta saha oyuncusu Emre Oymak ve santrfor Keni Var Uzun'dan kendilerine kulüp bulmalarının istendiği ifade edildi.

4-5 TAKVİYE YAPACAK

Sezona 25 kişilik kadroyla başlayan Altınordu'da sözleşmesini fesheden forvet Ali Özgün'den sonra bu 4 ismin ayrılığıyla birlikte takımdan elenen futbolcu sayısı 5'e çıktı. İzmir temsilcisinde orta saha oyuncusu Furkan Yöntem ve sol kanat Altar Han Hidayetoğlu ise çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı. Eksikler nedeniyle altyapıdan Ege'yi A takıma dahil eden kırmızı-lacivertli ekibin ara transfer döneminde en az 4-5 takviye yapması bekleniyor. Altınordu, 2. Lig Beyaz Grup'ta devreyi 16 puanla düşme potasındaki Kırşehir'in sadece 1 puan üzerinde tamamlamıştı

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