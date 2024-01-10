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Altınordu’da Ege gururu

HABER MERKEZİ
Altınordu’da Ege gururu
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da Ege Arslan gururu yaşanıyor. İzmir temsilcisinde ilk yarının son haftalarında A takım kadrosunda yer almaya başlayan Ege Arslan, U18 Milli Takımı'na davet edildi. Kırmızı-lacivertlilerin altyapısından yetişip 2022'de profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce 1 kez U16, 9 kez de U17 Milli Takımı'nda şans bulmuştu. Bu sezon A takım formasıyla ligde 4, kupada 1 kez forma giyerek ilk resmi maçlarına çıkan Ege, U18 Milli Takımı'nda ilk defa boy gösterecek. Ay-yıldızlılar 13-20 Ocak tarihlerinde Antalya'da hazırlık kampı yapacak. Genç futbolcu ligde Diyarbekirspor (D), Vanspor, Karacabey Belediyespor ve Ankaraspor (D) maçlarında görev aldı.
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