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Altınordu ilk yarıda teslim!

Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan kırmızı-lacivertliler, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı’ya ilk yarıda yediği gollerle mağlup oldu ve taraftarlarını üzdü

HABER MERKEZİ
Altınordu ilk yarıda teslim!
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Altınordu, 21'inci haftada sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı konuk etti. Maça tutuk başlayan İzmir temsilcisi, kalesinde üst üste pozisyonlar gördü. Konuk ekip 25'inci dakikada Celil'in attığı golle öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Tolunay ile fark ikiye çıktı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya 2 oyuncu değişikliğiyle başlayan ev sahibi ekip rakip kalede daha çok görünse de istediği golü bir türlü bulamadı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve Altınordu maçtan puansız ayrıldı. Bu sonucun ardından Altınordu 17 puanda kalırken, İstanbul ekibi Beyoğlu ise 24 puana yükseldi. Galibiyet hasretini 3 haftaya çıkaran kırmızı-lacivertliler, rakibini yakalama fırsatını da kaçırmış oldu.
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