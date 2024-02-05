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Altınordu kendine geldi

Kırmızı-lacivertliler, direkt rakibi Bursa’yı yendi ve 4 hafta sonra güldü

HABER MERKEZİ
Altınordu kendine geldi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altınordu, sahasında direkt rakiplerinden olan Bursaspor'u mağlup ederek 4 maç sonra kazandı: 2-0. Puanını 20'ye yükselten kırmızı- lacivertliler, 14. sıraya yükseldi ve ateş hattıyla arasındaki farkı üçe yükseltti. Müsabakaya iyi başlayan İzmir temsilcisi, 27. dakikada Devrim Taşkaya'nın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da kontrollü oyununu sürdüren Altınordu, 90+6'da Onur Ramazan Toprak'ın attığı golle müsabakayı 2-0 kazandı.
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