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Altınordu zincir kırdı

Evinde Bursaspor’u yenerek 4 hafta sonra 3 puanla tanışan İzmir ekibi derin bir nefes aldı

HABER MERKEZİ
Altınordu zincir kırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren rakiplerinden Bursaspor'u evinde 2-0 mağlup ederek 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altınordu derin bir nefes aldı. İzmir temsilcisi, düşme hattının 3 puan üzerine yükselerek moral buldu. Bu sezon 22. maçında 4. galibiyetini alan kırmızı-lacivertliler, elde ettiği 3 zaferi seyircisi önünde yaşadı. Altınordu deplasmanda ise 1 kez kazandı.

Genç bir ekiple mücadele ettiklerini belirten Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, "Maçlarda ağırlıklı olarak öz kaynak sistemimizden yetişen oyuncularla oynuyoruz. Takım içindeki ağabey pozisyonundaki futbolcularımız da gençlerimize örnek oluyor. Zaman zaman ligde inişli çıkışlı grafikler yaşıyoruz. Bazı maçlarda şanssızlık, bazı maçlarda tecrübesizlik nedeniyle istediğimiz sonuçları alamadık. Bireysel hatalardan birçok maçta puan kaybettik. İleri uçta gol pozisyonlarına girsek de atamadık. Ancak Bursaspor maçında iyi bir oyun ve skorla rahat bir nefes aldık" dedi.

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