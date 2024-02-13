Altınordu rakiplere duacı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İzmir derbisinde Bucaspor 1928'e 1-0 yenilen Altınordu, kümede kalma mücadelesi veren rakiplerinin de puan kayıpları yaşamasıyla teselli buldu. Geçen hafta evinde Bursaspor'u 2-0 yendikten sonra Buca'ya boyun eğen Altınordu, 20 puanla düşme hattının 1 basamak üzerinde 15. sırada yer alıyor. Kırmızı- lacivertlileri takip eden 17 puanlı 16. sıradaki Kırşehir FSK, 15 puanlı 17. Zonguldak Kömürspor da bu hafta rakiplerine yenildi. Son 2 sıradaki 14 puanlı Adıyaman FK ile Bursaspor ise 1'er puan topladı.