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Altınordu rakiplere duacı

HABER MERKEZİ
Altınordu rakiplere duacı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İzmir derbisinde Bucaspor 1928'e 1-0 yenilen Altınordu, kümede kalma mücadelesi veren rakiplerinin de puan kayıpları yaşamasıyla teselli buldu. Geçen hafta evinde Bursaspor'u 2-0 yendikten sonra Buca'ya boyun eğen Altınordu, 20 puanla düşme hattının 1 basamak üzerinde 15. sırada yer alıyor. Kırmızı- lacivertlileri takip eden 17 puanlı 16. sıradaki Kırşehir FSK, 15 puanlı 17. Zonguldak Kömürspor da bu hafta rakiplerine yenildi. Son 2 sıradaki 14 puanlı Adıyaman FK ile Bursaspor ise 1'er puan topladı.
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