Altınordu’da kart uyarısı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapan Altınordu'da teknik heyetten futbolculara kart uyarısı geldi. Pazar günü evinde oynayacağı Adıyaman FK maçına odaklanan İzmir temsilcisinde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sağ kanat Devrim Taşkaya'nın sarı kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyeceği randevuda sol kanat Onur, ön libero Metehan Yılmaz, stoper Hasan Kayalı, sağ bek Furkan Metin, santrfor Gökberk Efe ve yedek kaleci konumuna düşen Serhat Öztaşdelen kart görmeleri halinde sonraki hafta oynanacak Serik Belediyespor deplasmanı öncesi cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Atilla Küçüktaka öğrencilerinden gereksiz kart görmemeleri için dikkatli olmalarını istedi. Altınordu'da sakat oyuncu ise bulunmuyor.