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Altınordu’da Mert rüzgarı

HABER MERKEZİ
Altınordu’da Mert rüzgarı
TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu'da kaleci Mert Furkan Bayram, kırmızı-lacivertli takımda birinci kaleci konumuna geldi. İlk 8 karşılaşmada kadroda yer almayan 19 yaşındaki file bekçisi, ilk kez 17'inci haftadaki Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanında ilk 11'de şans buldu. O karşılaşmada Serhat'tan eldivenleri devralan Mert, yaptığı kritik kurtarışlarla teknik ekibin güvenini kazanarak son 8 müsabakada takımının kalesini korudu. Futbola başladığı Altınordu'da profesyonel olan genç eldiven, U19 Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Kaleci Mert, alt yaş gruplarında 19 kez ayyıldızlı formayı terletti.
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