En centilmeni Altınordu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, geride kalan süreçte centilmenliğiyle dikkatleri çekti. İzmir temsilcisi, kart sayıları bakımından 2. Lig'in en centilmen ekibi oldu. Bu sezon oynadığı 24 karşılaşmada 40 sarı kart gören kırmızı-lacivertliler, bir kez de ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılarak sadece kendi klasmanında değil, üç farklı ligde zirveye oynadı. Oldukça az kart gören İzmir ekibi, Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de mücadele eden toplam 76 takımın 75'ini de geride bırakmayı başardı.

SADECE TRABZON'U GEÇEMEDİ

İzmir temsilcisi Süper Lig'de sadece 39 sarı ve bir kez ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Türkiye'nin en centilmen takımı konumunda yer alan Trabzonspor'u geçemedi. Altınordu, bu sezon ligde oynadığı 4 karşılaşmayı hiç kart görmeden tamamladı.

DEPLASMAN FOBİSİNİ YENECEK

Seyircisi önünde oynadığı son 2 maçta Bursaspor'u 2-0, Adıyaman FK'yı 2-1 mağlup ederek düşme hattıyla arasındaki puan farkını 5'e çıkaran 23 puanlı Altınordu, iç saha performansını deplasman müsabakalarına da yansıtmayı hedefliyor. Deplasmanda çıktığı son 7 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-lacivertliler bu periyotta 5 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Altınordu bu hafta deplasmanda maç fazlasıyla 3 puan ve 1 basamak üstünde yer alan Serik Belediyespor'u yenerek İzmir'e zaferle dönmek istiyor.

FOTOĞRAF: BERKE ÖZBAY