Altınordu’da yeniler formaya hasret

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 25 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Serik Belediyespor maçına odaklanan Altınordu'da yeni transferler ve kiralık gittikleri kulüplerden yuvaya dönen altyapı patentli gençler ilk 11'de forma bulamıyor. Teknik direktör Atilla Küçüktaka, ikinci yarıda oynanan 6 karşılaşmada da ligin ilk devresinde kadroda yer alan oyuncuları 11'de sahaya sürdü. Takımın yenileri sonradan oyuna dahil olabildi. Kırmızı-lacivertlilerin ara transfer döneminde Sarıyer'den aldığı ön libero Eray Ataseven ve Van Spor FK'dan gelen forvet arkası Onurcan Güler'in yanı sıra kiralıktan dönen santrfor Gökberk Efe ile sol kanat Mustafa Karaman yedek kulübesinden çıkamadı. Kendisine kulüp bulamayınca tekrar takıma dönen forvet Keni Var Uzun da yine yedek kaldı. Teknik patron Küçüktaka, ilk 11'de eski öğrencilerine şans vermeyi tercih etti.