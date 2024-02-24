Altınordu zor virajda

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ateş hattı barajının sadece 3 puan önünde yer alan Altınordu önümüzdeki iki haftada direkt rakipleriyle oynayacak. Kırmızılacivertliler bu süreçte en yakın takipçisi ve bir üst basamağında yer alan rakipleri karşısında galibiyet kovalayacak. Bu sezon oynadığı 24 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi ile 23 puan toplayan ve 15. basamakta bulunan İzmir temsilcisi ilk olarak bu hafta bir üst basamağında 14. sıradaki 26 puanı olan Serik Belediyespor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Altınordu sonraki hafta ise 18 puanla 16. sıradaki Kırşehir FSK ile İzmir'de Doğanlar Stadı'nda kapışacak.

ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Geride kalan haftada Adıyaman Futbol galibiyetiyle çıkış yakalayan kırmızı-lacivertli İzmir ekibi, kritik iki haftada direkt rakipleri karşısında alacağı sonuçlarla alt sıralardan uzaklaşmak ve orta sıralara tırmanmanın hesaplarını yapacak.