Altınordu gurbette kazanmayı unuttu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'la 0-0 berabere kalan Altınordu'nun dış sahadaki galibiyet özlemi 8 maça yükseldi. Gurbetteki ilk ve tek galibiyetini 28 Ekim 2023'te Zonguldak Kömürspor karşısında 3-1'lik skorla elde eden İzmir ekibi, son 8 deplasman sınavında 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Altınordu bu sezon dış sahada 13 müsabakada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Haftayı 1 puanla kapatan kırmızı-lacivertli ekip, 24 puana ulaşıp 15'inci sırada kaldı. Altınordu'nun altında yer alan Kırşehir FSK (21) ve Zonguldak Kömürspor'un (19) rakiplerini yenmesi moralleri bozdu. Düşme hattıyla arasındaki puan farkı 5'ten 3'e düşen İzmir ekibi tehlikeli bölgeden bir türlü uzaklaşamadı.