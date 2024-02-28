Altınordu’da İlkan kesik yedi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da son haftalarda gol yollarında sessiz kalan genç santrfor İlkan Sever kızağa çekildi. Son olarak 19 Aralık'ta iç sahada oynanan Karacabey Belediyespor maçında rakip fileleri sarsan 19 yaşındaki forvet, daha sonra şans bulduğu 7 karşılaşmada rakip fileleri sarsamayınca ilk 11'deki yerini kaybetti. Son olarak deplasmanda oynanan Serik Belediyespor müsabakasında yedek soyunan İlkan formasını Keni Var'a kaptırdı. Serik ekibi önünde 64'üncü dakikada oyuna giren gurbetçi oyuncu skor tabelasını değiştiremedi. Son 8 maçta gol sevinci yaşayamayan İlkan Sever bu sezon 22 maçta 4 gol kaydetti. Genç futbolcunun bu haftaki Kırşehir maçında yine kulübede yer alması bekleniyor.