Altınordu’ya Sırp talip

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşamayan Altınordu'da hareketli günler yaşanıyor. İzmir ekibinin Sırp şirketi Energoprojekt Holding'e satılacağı iddia edildi. Geçen sezon 1. Lig'den düştükten sonra başkan Seyit Mehmet Özkan, A takımın yarışmacı haklarını satma kararı almıştı. Bir türlü beklediği teklifi alamayan Özkan'ın yeni sezon öncesi satış kararından geçici olarak vazgeçtiği ve ciddi bir talip çıkarsa görüşmeye hazır olduğu dile getirilmişti. Özkan'ın beklediği talibin Sırbistan'dan çıktığı ve önümüzdeki günlerde Sırp şirket Energoprojekt Holding ile masaya oturulacağı öne sürüldü.

TEKLİF HEYECAN YARATTI

Sırp şirketin yetkili isimlerinden bir ekibin pazarlık için Türkiye'ye geleceği iddia edilirken, bu atılımın Altınordu camiasında büyük heyecan yarattığı kaydedildi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın sezon başında birçok firma ile görüştüğü ancak hiçbiri ile net bir anlaşma sağlayamadığı kaydedilirken, Sırp şirketin Türk liglerinde rekabetçi bir takım oluşturmak istediği ve Altınordu ile ilk kez futbola yatırım yapmak için kolları sıvadığı kaydedildi. Merkezi Belgrad'da bulunan şirketin İnşaat ve Mühendislik alanında çalıştığı öğrenilirken, firmanın bu girişim ile Türkiye'ye bir temsilcilik açmayı hedeflediği öne sürüldü.

BAŞKAN ÖZKAN SICAK BAKIYOR

A takımın her geçen gün hedeflerden uzaklaşması Özkan'ın bu girişime oldukça sıcak yaklaştığı öne sürüldü. Özkan'ın A Takımı şirkete satacağı ve altyapı ile kendisinin ilgileneceği belirtildi. Böylece, son dönemlerde parlayan yıldız çıkartmakta zorlanan Altınordu'nun özüne dönmesi için çalışmalar hızlanacak. Önümüzdeki günlerde Altınordu'nun bu konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek detayları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.