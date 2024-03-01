Altınordu kritik maçta

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattının 3 puan ve 1 basamak üstünde yer alan Altınordu, yarın evinde düşme hattındaki Kırşehir FSK ile karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Egemen Artun yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda Serik Belediyespor'la 0-0 berabere kalan Altınordu, 24 puanla 15'inci sırada, Kırşehir temsilcisi ise 21 puanla 16'ncı basamakta yer alıyor. Seyircisi önündeki son 2 müsabakada Bursaspor ve Adıyaman FK'yı mağlup eden İzmir temsilcisi, iç sahada 3'te 3 yaparak tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Altınordu'da sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Furkan Yöntem ve Altar Han dışında eksik yok.

KALECİ ONURALP'TEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Altınordu altyapısından sezon başında 700 bin Euro bonservis ücretiyle Trabzonspor'a transfer olan 18 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan, Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitim gören genç arkadaşlarına malzeme yardımında bulundu. Altınordu U19 takımı kalecisi Muhammed Kerem Türkmen, U17 takımı kalecisi Arda Yılmaz ve Fevzi Efe Çelen ile U14 takımı kalecisi Güray Gündoğan, Onuralp Çevikkan'ın gönderdiği kaleci eldivenlerini aldılar. Milli takımlarda bulunan Cem Efe Eroğlu ve Eren Topaloğlu ile sakatlığı nedeniyle evinde istirahat eden Fatih Poyraz Tuncay'ın hediyelerinin daha sonra verileceği bildirildi. Kulübe bir mektup gönderen Onuralp, "Ben de sizler gibi her gece hayal kuruyordum. 'Onuralp abi başardıysa biz de başarabiliriz' demelisiniz" ifadelerine yer verdi.