Altınordu’ya büyük onur

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran- 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında çekimler yapan UEFA TV, Türk futbolunun yetiştirici kulübü olmayı başaran İzmir temsilcisi Altınordu'ya geniş yer verdi.

Avrupa futbolunun patronu UEFA'nın yayın kuruluşu, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün altyapısında yetişerek yıllarca Almanya, İngiltere ve İspanya'da oynadıktan sonra şu an Fenerbahçe'de forma giyen A Milli futbolculardan Çağlar Söyüncü ve 10 sene aralıksız Altınordu'yu çalıştıran Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile yaptığı röportajları yayınladı. UEFA TV, Avrupa Şampiyonası'nda forma giyecek oyuncularla ilgili yaptığı röportajlarda Çağlar Söyüncü'nün Altınordu Futbol Kulübü'nde yetiştiği tesis ve yerleşkelerin görüntülerine de yer verdi.

"BU BİR TÜRKİYE PROJESİ"

Başkan Seyit Mehmet Özkan, yayınlanan röportajında Altınordu'nun bir Türkiye projesi olduğunu vurgulayarak, "Biz Türkiye'nin öz kaynak sisteminden oyuncu oynatan tek kulübüz. Bu bir Türkiye projesi. Buradan Türk ve Avrupa futboluna birçok değer kazandırdık. Bu isimlerin başında Çağlar Söyüncü de yer alıyor" dedi. Altınordu'nun öz kaynak sisteminden yetişen Çağlar Söyüncü ise, "Her gencin hayali milli takım forması giymektir. Bugünlere gelmemizde Başkanımız Seyit Mehmet Özkan bize tüm olanakları sağladı. Her zaman iyi futbolcu olup ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeyi hedefledim" diye açıklama yaptı.

"MOTTODAN ÖDÜN VERMEDİK"

Altınordu'nun sembol teknik adamı Hüseyin Eroğlu da birçok ismi futbol piyasasına armağan ettiklerini vurguladı. Eroğlu, "Bizim en büyük mottomuz, 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu' idi ve bu mottodan ödün vermedik. Uluslararası seviyede birçok futbolcuyu yetiştirdik. Altınordu zaten bir nevi milli takım gibiydi. Avrupa Şampiyonası'nda forma giyecek Çağlar Söyüncü de millilerimizin en güvenilir oyuncularından birisi olacaktır" şeklinde konuştu. UEFA TV'nin yaptığı röportaj ve özel program, Avrupa Şampiyonası'na katılacak ülkelerin yayıncı kuruluşlarında gösterimde olacak.