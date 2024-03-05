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Altınordu’da Keni sevinci

HABER MERKEZİ
Altınordu’da Keni sevinci
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Kırşehir'i 2-1 yenerek düşme hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran Altınordu'da forvet Keni Var Uzun sevinci yaşanıyor. İzmir ekibinin sezon başında kadrosuna katıp ilk yarıda verim alamayınca yolları ayırma kararı aldığı gurbetçi santrfor kendisine kulüp bulamayınca takıma dönmüştü. Santrfor takviyesi yapmayan Altınordu'nun gol umudu yeniden Keni Var oldu. Teknik Direktör Atilla Küçüktaka'nın son 2 karşılaşmada İlkan'ın yerine sahaya sürdüğü 24 yaşındaki golcü, Kırşehir randevusunda takımının 2'nci golünü atarak alkış topladı. Kırmızı-lacivertli formayla ilk golünü atan 1.96'lık santrfor, kendisine güvenen Küçüktaka'yı mahcup etmedi.
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