Altınordu idare etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırklarelispor'la 0-0 berabere kalan Altınordu, bir basamak gerilese de düşme hattıyla arasındaki 6 puanlık farkı koruyarak moral buldu. Son 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alıp 11 puan toplayan ve 4 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen İzmir ekibi, 28 puana ulaşıp 15. sırada yer buldu. Kırmızı-lacivertlilerin kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Serik Belediyespor (30) ve Zonguldak Kömürspor'un (22) hafta içi mesailerini 3'er puanla kapatması ise keyifleri kaçırdı.

FİNAL GİBİ KARŞILAŞMA

Grupta pazar günü evinde düşme potasında yer alan en yakın takipçisi Zonguldak Kömürspor'la çok kritik bir müsabakaya çıkacak Altınordu, rakibini dize getirip ateş hattıyla puan farkını daha da açarak rahatlamayı hedefliyor.

İKİ YILDIZ OYUNCU DÖNÜYOR

Altınordu'da pazar günü İzmir'de oynanacak olan kritik Zonguldak Kömürspor maçında cezalılar kadroya dönüyor. Orta saha oyuncusu Metehan ve sağ bek Furkan'ın cezalarının sona erdiği İzmir temsilcisinde stoper Rahmi sarı kart cezalısı durumuna düştü. Rahmi'nin yerine cezası sona eren Furkan formasına kavuşacak.