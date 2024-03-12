Altınordu iş bitirdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde düşme hattındaki Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup eden Altınordu, kümede kalmayı büyük oranda garantiledi. Bitime 8 hafta kala ateş hattının 9 puan üzerine yükselen 31 puanlı İzmir ekibi, tehlikeli bölgeyle bağını koparıp derin bir nefes aldı. İç sahada üst üste Bursaspor, Adıyaman FK, Kırşehir FSK ve Zonguldak Kömürspor'u yenerek 4'te 4 yapan kırmızı- lacivertliler, kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren rakiplerini İzmir'den eli boş göndererek büyük avantaj yakaladı. Bu arada Altınordu'da stoper Alperen sarı kart cezalısı durumuna düştüğü için gelecek hafta forma giyemeyecek.