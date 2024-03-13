Altınordu’da rehavet uyarısı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Zonguldak Kömürspor'u 3-0 yenerek düşme hattıyla arasındaki puan farkını 9'a çıkaran Altınordu'da Teknik Direktör Atilla Küçüktaka öğrencilerini uyardı. Kırmızı-lacivertli takım Zonguldak zaferi sonrası soyunma odasında büyük sevinç yaşarken, oyuncularından sonra odaya giren tecrübeli teknik adamın "Önemli bir galibiyet aldık. Hepinizi tebrik ediyorum ancak galibiyeti büyütmeyelim. İşimiz daha bitmedi. Aynı disiplinle devam edeceğiz" mesajı verdiği ifade edildi. Bu hafta 1461 Trabzon'a konuk olacak İzmir ekibinde cezalı Alperen forma giyemeyecek. Ege Arslan da U18 Milli Takımı'nın Estonya ve Moldova ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna çağırıldı.