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Haberler Altınordu Enis heyecanı

Enis heyecanı

TFF 2. Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, eski yıldız oyuncusu için Trabzon’un kararını bekliyor.

HABER MERKEZİ
Enis heyecanı

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma savaşı veren Altınordu'nun kasasına eski futbolcusunun transferi nedeniyle para girişi olabilir. Kırmızı-lacivertliler, Trabzonspor'da forma giyen eski forveti Enis Destan'la ilgili çıkan transfer haberlerini ve genç oyuncunun performansını merakla takip ediyor. İzmir ekibinin altyapısından yetişip 2022'de 600 bin Euro bonservis ücretiyle Trabzonspor'a giden genç golcü ismi son olarak İtalya ekibi Udinese ile anıldı.

5 GOL 3 ASİSTLE OYNADI

Trabzonspor ile bu sezon Süper Lig'de 5 gol, 3 asistle oynayan 21 yaşındaki santrforu 10 Milyon Euro'nun altında satmayı düşünmediği belirtildi. Enis'in bir sonraki satışından yüzde 27.5 pay alma hakkı bulunan kırmızı-lacivertliler, sezon sonunda genç futbolcunun transferi durumunda en az 2 milyon 750 bin Euro gelir elde etmeyi planlıyor.

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