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Altınordu’nun yüzü gurbette gülmüyor

HABER MERKEZİ
Altınordu’nun yüzü gurbette gülmüyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu bir deplasman maçını daha kazanamadı. 1461 Trabzon'a konuk olan kırmızı-lacivertliler, sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Dış sahada bu sezon 15 maça çıkan Altınordu sadece 1 galibiyet alabilirken, 6 beraberlik ve 8 yenilgi elde etti. İzmir temsilcisi gurbette ilk ve son galibiyetini Zonguldak Kömürspor'a karşı 3-1'lik skorla aldı. Düşme potasının 9 puan üzerinde yer alan Altınordu'nun teknik direktörü Atilla Küçüktaka, "Puan ya da puanlar almak için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyduk. Önümüzdeki hafta lider Esenler Erokspor'u konuk edeceğiz. Evimizde kazanıp, puan kaybını telafi edeceğiz" dedi.
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